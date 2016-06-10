Во Львове разоблачили мошенническую схему оформления соцвыплат для переселенцев
Злоумышленники подавали неправдивые данные об основаниях для получения средств.
Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты незаконных выплат внутренне перемещенным лицам из районов проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте такжеПротив чего протестовали львовяне под местной мэрией (фоторепортаж)
Во время оформления документов на соцвыплаты мошенники предоставляли ложную информацию о наличии оснований для возмещения расходов на проживание, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Такие случаи обнаружили в нескольких районах Львова.
По материалам СБУ полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к хищению бюджетных средств.