Во Львове разоблачили мошенническую схему оформления соцвыплат для переселенцев

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты незаконных выплат внутренне перемещенным лицам из районов проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Во время оформления документов на соцвыплаты мошенники предоставляли ложную информацию о наличии оснований для возмещения расходов на проживание, в том числе и на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такие случаи обнаружили в нескольких районах Львова.

По материалам СБУ полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к хищению бюджетных средств.