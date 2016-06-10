В СБУ рассказали о попытке иностранных спецслужб создать в Украине еще одну "республику" - "Бессарабскую народную"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак заявил на брифинге в Одессе.

«Конечно, с моей стороны, как руководителя СБУ, гарантировать 100% было бы самоуверенностью. Сейчас оцениваю ситуацию в Одесской области как стабильную», - сказал Грицак, добавив, что туристы спокойно могут ехать на отдых в город.

По его словам, за последние два года для того, чтобы оздоровить, побороть жесткие проявления сепаратизма и сделать город более безопасным, сделано очень многое.

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Как отметил Грицак, в Одессе мирно сосуществуют представители порядка 115 национальностей, но инспирированные иностранными спецслужбами действия отдельных граждан, в том числе, жителей Одесской области привели к событиям, которые могли завершиться образованием в 2015 году так называемой «бессарабской народной республики».

По его словам, весной 2015 года СБУ провела три этапа зачистки.

«До апреля 2015 года планировалось взорвать 2 моста, создать БНР на базе 9 районов региона. Мы изъяли массу документов, подтверждающих наличие кандидат на БНР. Планировался заход зеленых человечков с территории Приднестровья. Затем - дестабилизация обстановки в Молдове, Румынии и гибридная война в Европе», - сказал Грицак.