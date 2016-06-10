В Одессе сегодня открыли первую в Украине общественную приемную СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, церемония открытия проходит в центре Одессы, возле здания регионального управления СБУ, по улице Еврейской, 43.

Председатель СБУ генерал Василий Грицак сказал в своем выступлении, что именно с Одессы начинается новая страница в деятельности СБУ.

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«В Одесском регионе накопилось много проблемных вопросов, которые требуют разрешения. Накануне я встречался с представителями местной общественности и лишний раз убедился в том, что мы действуем правильно. Потому мы приняли решение об открытии первой такой приемной именно здесь», - сказал Грицак.

Он представил присутствующим руководителя приемной – Наталью Сирую, сказав, что она будет принимать все обращения, практически в круглосуточном режиме.

«В те часы, когда ее не будет на месте, обратившихся будут принимать дежурные офицеры областного управления СБУ. В любом случае, абсолютно обо всех заявлениях, обращениях граждан будет информировать меня госпожа Сирая. Таким образом, будет налажено взаимодействие между общественностью и аппаратом СБУ», - сказал руководитель СБУ.

Он также отметил, что, если по каким-либо причинам на месте не окажется ни руководителя приемной, ни дежурного офицера, строгий спрос будет с начальника областного управления Сергея Батракова.

Генерал сказал, что, в ближайшее время, подобные приемные будут открыты и в других областях Украины.