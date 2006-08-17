В Донецкой области в пруду утонула семья россиян

В среду в 13.45 в с.Новоекатериновка Старобешивского района Донецкой области в пруду утонула семья из трех человек, в том числе шестилетний ребенок (граждане России, которые прибыли на отдых к родственникам из Сургута.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 15.00 подразделом оперативно-спасательной службы района тела двух погибших были подняты на поверхность.

Состоянием на 7.00 четверга судьба ребенка остается неизвестной. К поискам планируется привлечь группу водолазов Главного управления МЧС в Донецкой области.