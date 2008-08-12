Корабли "Blackseafor" вышли из Крыма, но не в Грузию, а в Турцию и Румынию

Сегодня, 12 августа, в рамках первой фазы восьмой активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества “Blackseafor” корабли соединения вышли из порта Севастополь и взяли курс на турецкий порт Карадениз-Эрегли.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины.

При этом в Минобороны подчеркнули, что в ходе первой фазы восьмой активации корабли “Blackseafor” планировали посетить российский порт Новороссийск и грузинский порт Батуми, однако в связи с обострением ситуации вокруг грузино-осетинского конфликта план проведения восьмой активации соединения был изменен. Следовательно, следующим портом после турецкого Карадениз-Эрегли, который посетят корабли “Blackseafor”, станет румынский порт Констанца.

На переходе по морю экипажи кораблей стран-участниц “Blackseafor” - фрегат ВМС Болгарии “Смели”, фрегат ВМС Турции “Оручрейс”, корвет ВМС Румынии “Е.Себастіан”, большой десантный корабль Черноморского Флота Российской Федерации “Азов” и корабль управления ВМС Украины “Славутич” - проведут ряд совместных учеб и тренировок. В частности, учения по ведению надводной обстановки, плавания в ордерах, тактического маневрирования, сигналопроизводства и связи, наблюдение за гражданскими судами и самолетами, передачи груза на ходу, перехват и досмотр судна-нарушителя, лидирование за тральщиками, организации противовоздушной обороны и проведения боя с надводными кораблями противника.

В нынешней активации соединения примут участие около 700 офицеров, мичманов и матросов. За время первой фазы восьмой активации корабли “Blackseafor” пройдут около 1.300 морских миль.

Первая фаза восьмой активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества “Blackseafor” завершится 24 августа.

*** В соответствии с заключенным 2 апреля 2001 года в Стамбуле Соглашением о создании Совместной черноморской военно-морской группы, основными задачами “Blackseafor” является проведение операций поиска и спасания, гуманитарных, противоминных операций, операций по защите окружающей среды, визиты доброй воли и другие задачи при согласии государств-участников (Болгария, Грузия, Россия, Румыния, Турция и Украина).

Командующий “Blackseafor” назначается на один год. Должность переходит по принципам ротации от одной страны к другой в алфавитном порядке. Восьмой активацией соединения BLACKSEAFOR командует представитель Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины контр-адмирал Виктор НОСЕНКО.