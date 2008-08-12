Со складов МВД в Южной Осетии пропало много оружия

Существует опасность попадания оружия из Южной Осетии на территорию России. Об этом на селекторном совещании федерального оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий сообщил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. По его словам, за последние дни много оружия было похищено со складов в Министерства внутренних дел Южной Осетии в ходе боестолкновений в Цхинвали. "Необходимо усилить работу по линии МВД РФ, особенно по транспорту, чтобы не допустить попадание этого оружия на территорию Северной Осетии, - считает Э.Кокойты. - Случаи попытки вывоза этого оружия уже были".

Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев поставил задачу руководству МВД Северной Осетии усилить посты Минобороны РФ на трассе из Южной Осетии в Северную во избежание подобных случаев. "Если есть такие факты, то необходимо их пресечь, чтобы оно не ходило по центральной части России", - отметил министр.