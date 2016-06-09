Демонстранты во Львове потребовали провести выборы в райсоветы

Активисты собрались на площади Рынок перед зданием городского совета утром 9 июня. Они "вооружились" плакатами "Власть - общине! Выборы в райсоветы!", "Децентралізація=райсоветы", "Садовой, даёшь райсоветы!"

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции БПП Дмитрий Белоцерковец.

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"Во Львове на митинге у городского совета от мэра и лидера «Самопомощи» Андрея Садового требовали создание районных советов. Напомню, что соответсвующий проект ухвалы зарегистрирован депутатом львовского городского совета Ульяной Пак", - написал Белоцерковец.

Садовой с 2009 года последовательно выступает против районных советов во Львове. Хотя фракция его партии "Самопомощь" в Киевсовете наоборот требует провести в столице выборы районных депутатов.