В МИД подтверждают смерть двух украинских моряков, найденных на судне в Стамбуле
В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают смерть двух украинских моряков, тела которых были найдены на судне в Стамбуле.
Об этом УНИАН сказала представитель Департамента консульской службы МИД Украины Ореста Старак.
«По состоянию на сейчас я могу прокомментировать только то, что наше Генеральное консульство подтверждает факт смерти двух украинских моряков», - заявила Старак.
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При этом, по ее словам, детали и обстоятельства выясняют представители турецкой полиции.
Как сообщал УНИАН, согласно информации турецких СМИ, двое украинских моряков были найдены мертвыми на судне, которое проходило техническое обслуживание на верфи Тузла в Стамбуле.
Украинцев нашли на корабле Amapoa, который ходил под флагом Мальты. Это судно прибыло для ремонтных работ сегодня, 8 июня. Тела 33-летнего и 34-летнего моряков нашли работники верфи и сообщили об этом в полицию.
Украинцев нашли на корабле Amapoa, который ходил под флагом Мальты. Это судно прибыло для ремонтных работ сегодня, 8 июня. Тела 33-летнего и 34-летнего моряков нашли работники верфи и сообщили об этом в полицию.