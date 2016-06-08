Савченко отказалась от удостоверения участника боевых действий
Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от получения удостоверения участника боевых действий, потому что не хочет, чтобы налогоплательщики ее содержали.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.
“Вернувшись из плена, я решила, что не буду брать удостоверение участника боевых действий. Я целая, с руками, ногами, головой, я не хочу брать льготы от народа, который живет бедно, и это же буду советовать другим воинам”, - сказала Савченко.
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Она уточнила, что речь не идет о бойцах, которые потеряли здоровье во время боевых действий.
В то же время, по мнению Савченко, необходимо детально разбираться с теми, кто приезжает в зону АТО на 2-3 дня, после чего получает удостоверение участника боевых действий.
“Ведь когда все это закончится, мы будем иметь целую страну АТОшников с льготами, которые распространяются на их жен, матерей, детей, и все это будет оплачиваться из бюджета”, - сказала она.