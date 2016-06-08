Савченко отказалась от удостоверения участника боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

“Вернувшись из плена, я решила, что не буду брать удостоверение участника боевых действий. Я целая, с руками, ногами, головой, я не хочу брать льготы от народа, который живет бедно, и это же буду советовать другим воинам”, - сказала Савченко.

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Она уточнила, что речь не идет о бойцах, которые потеряли здоровье во время боевых действий.

В то же время, по мнению Савченко, необходимо детально разбираться с теми, кто приезжает в зону АТО на 2-3 дня, после чего получает удостоверение участника боевых действий.

“Ведь когда все это закончится, мы будем иметь целую страну АТОшников с льготами, которые распространяются на их жен, матерей, детей, и все это будет оплачиваться из бюджета”, - сказала она.