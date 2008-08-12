Эксперт: война в Грузии способна изменить весь мир

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир ГОРБАЧ считает, что война в Грузии может привести к переформатированию «международной архитектуры отношений».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 11 августа на пресс-конференции в Киеве.

«Война в Грузии - это риски не только для Украины, но и для мирового сообщества… И я думаю, эти последствия повлияют на международные отношения не меньше, чем в свое время повлияли события 11 сентября в США… Я думаю, что этот кризис повлияет на переформатирование международной архитектуры отношений», - сказал он.

В.ГОРБАЧ предположил, что именно Россия заинтересована в этом, поскольку она, как и раньше, считает, что «имеет какую-то свою зону ответственности в мире». При этом эксперт отметил, что Россия относит к этой зоне ответственности не только Южную Осетию, «но и Грузию, Украину и все страны бывшего СССР».

По словам В.ГОРБАЧА, если такой принцип будет утвержден Россией, то в таких условиях для Украины есть определенная угроза, поскольку, в соответствии с международными договоренностями, наша страна обязана поддерживать добрососедские отношения и с Грузией, и с Россией, и с другими странами.

В то же время он отметил, что, «к сожалению, Россия уже отказала Украине в этом, и Украине не удастся сохранить добрососедские отношения с Россией».

В свою очередь, это мнение поддержал президент Атлантического Совета Украины Вадим ГРЕЧАНИНОВ, который отметил, что сегодня Россия, «по сути, ведет «сетевую войну» против Украины». По его убеждению, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ либо пошел на авантюру, либо был втянут в нее, поскольку точно неизвестно, кто именно и что именно стало толчком к вооруженному конфликту в Южной Осетии.