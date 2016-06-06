На Полтавщине прошел "казацкий" праздник (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, в программе праздника традиционно было торжественное шествие казачьего сообщества, праздничный концерт, выставка изделий народных умельцев, прием в казаки, угощение вкусными блюдами, казацкие развлечения, детские аттракционы и много других интересных мероприятий.

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Как сообщал УНИАН, на День Киева в столице прошел мегамарш вышиванок.