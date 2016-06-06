На Полтавщине прошел "казацкий" праздник (фоторепортаж)
11:19, 06 июня 2016Общество
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В с. Прилипка Полтавской области 4 июня 2016 года в очередной раз прошел театрализованный праздник "Казацкой славы целебный источник".
Театрализованный праздник "Казацкой славы целебный источник" на Полтавщине / Фото УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, в программе праздника традиционно было торжественное шествие казачьего сообщества, праздничный концерт, выставка изделий народных умельцев, прием в казаки, угощение вкусными блюдами, казацкие развлечения, детские аттракционы и много других интересных мероприятий.
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