В Сумах "похищенный иностранец" оказался фигурантом уголовного производства

Об этом сегодня сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.

Согласно сообщению, вчера, 4 июня, в 5.00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в квартире дома по улице Марка Вовчка его несколько дней силой удерживают неизвестные. На место происшествия сразу направили патрульные наряды полиции и следственно-оперативную группу. Инспекторы вызвали спасателей. С помощью специальной техники мужчину через балкон достали из квартиры на третьем этаже.

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«Во время беседы с правоохранителями заявитель заметно нервничал. Сначала сообщил, что его из Киева в Сумы привезли неизвестные и закрыли в квартире, а затем вообще отказался давать объяснения, мотивируя тем, что не имеет ни к кому претензий и просит прекратить дальнейшую проверку. Жители соседних квартир также были удивлены его поведением. Они пояснили, что мужчина снял квартиру в их доме несколько дней назад. Беспрепятственно входил и выходил из нее, пользовался мобильным телефоном и Интернетом», - говорится в сообщении.

Заявитель оказался жителем Ужгорода, 1967 года рождения. Он хорошо известен сумским правоохранителям, ведь проходит фигурантом в уголовном деле, начатом еще в 2012 г. за мошенничество с автомобилями. По заявлениям потерпевших, фигурант обещал им помочь приобрести иномарки по привлекательным ценам. Но, заплатив деньги, обещанного люди так и не получили. Причиненная сумма ущерба достигала десятков тысяч долларов США. Тогда человек просто выехал из Сум, и его местонахождение было неизвестно.

«Сейчас в полиции предполагают, что данную ситуацию он мог смоделировать сам, чтобы отвести от себя подозрения и заставить правоохранителей работать в другом направлении», - отмечается в сообщении.