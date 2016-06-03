На Эльбрусе погиб капитан сборной Одессы и Украины по альпинизму Могила (фото)

Как сообщили УНИАН в альпинистском клубе "Одесса", Могила погиб при восхождении на вершину Эльбрус по западному гребню с 1 на 2 июня.

"Мастер спорта Украины международного класса Владимир Федорович был многолетним капитаном сборной Одессы и Украины по альпинизму, совершил ряд сложнейших первопрохождений и восхождений по маршрутам - Асан, Одесса, Ак-су, Транго-Тауэр, Пумори, Симнанг Химал, Бодхона, Слесова...", - подчеркнули в клубе.

Могила также был многократным чемпионом Украины и СНГ, работал заместителем директора альпклуба "Одесса" по учебно-спортивной работе, был председателем тренерского совета.

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В последний год создал и возглавил Одесскую ассоциацию горных гидов.

"Альпинистский клуб "Одесса" потерял надежного друга, искреннего человека, профессионального альпиниста, мужественного спасателя», - акцентировали в клубе. В нем выразили благодарность спасателям МЧС Карачаево-Черкесии, принявших участие в поисково-спасательных работах.

В клубе назвали скоропостижную смерть спортсмена, 1961 года рождения, "невероятной и необъяснимой". По предварительным данным, мужчина скончался от отека легких.

Коллеги погибшего организовали сбор средств в помощь семье погибшего.

Как сообщал УНИАН, при восхождении на Эльбрус 1 июня погиб альпинист из Одессы во время восхождения на западной стороне на гору Эльбрус, в районе скалы Утюг, на высоте 3,9 тыс. метров. По информации МЧС России, к месту происшествия вылетел вертолет МИ-8, на борту которого находилось 8 спасателей. Однако из-за плохой видимости вертолет не смог совершить посадку. Для оказания помощи выдвинулся поисково-спасательный отряд в составе 10 человек и 1 единицы техники.