В Украине запустили новую систему выдачи виз иностранцам
Министерство иностранных дел упростило процесс выдачи виз иностранным гражданам благодаря использованию информационно-телекоммуникационной системы "Виза".
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.
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"Указанное нововведение направлено на создание прозрачных и доступных условий оформления виз, упрощения визовых процедур и обеспечения действенного контроля за выдачей виз украинскими консулами", - отмечается в сообщении.
Как отмечается, уже 10 зарубежных дипломатических учреждений Украины и оперативный отдел Департамента консульской службы МИД в международном аэропорту "Борисполь" осуществляют оформление украинских виз благодаря данной системе.
Отмечается, что до конца 2016 года планируется ввести новый порядок оформления украинских виз во всех дипломатических учреждениях Украины за рубежом.