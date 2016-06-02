В Украине запустили новую систему выдачи виз иностранцам

12:14, 02 июня 2016
Общество
3131 0

Министерство иностранных дел упростило процесс выдачи виз иностранным гражданам благодаря использованию информационно-телекоммуникационной системы "Виза".

Фото: Департамент консульской службы МИД Украины

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Германии не видят препятствий безвизовому режиму Украины с ЕС - посол

"Указанное нововведение направлено на создание прозрачных и доступных условий оформления виз, упрощения визовых процедур и обеспечения действенного контроля за выдачей виз украинскими консулами", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, уже 10 зарубежных дипломатических учреждений Украины и оперативный отдел Департамента консульской службы МИД в международном аэропорту "Борисполь" осуществляют оформление украинских виз благодаря данной системе.

Отмечается, что до конца 2016 года планируется ввести новый порядок оформления украинских виз во всех дипломатических учреждениях Украины за рубежом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter