В Украине запустили новую систему выдачи виз иностранцам

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на странице в Facebook.

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"Указанное нововведение направлено на создание прозрачных и доступных условий оформления виз, упрощения визовых процедур и обеспечения действенного контроля за выдачей виз украинскими консулами", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, уже 10 зарубежных дипломатических учреждений Украины и оперативный отдел Департамента консульской службы МИД в международном аэропорту "Борисполь" осуществляют оформление украинских виз благодаря данной системе.

Отмечается, что до конца 2016 года планируется ввести новый порядок оформления украинских виз во всех дипломатических учреждениях Украины за рубежом.