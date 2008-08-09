Главный налоговик по алкоголю, погоревший на взятке, вышел под залог

Директор Департамента контроля над оборотом и реализацией спирта, алкогольных и табачных изделий Государственной налоговой администрации Украины Игорь ГОНЧАР, который был задержан при получении взятки в 20 тыс. долларов, освобожден под залог в 70 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, И.ГОНЧАР был освобожден вчера около 22.00 из Киевского изолятора временного содержания согласно постановлению следователя прокуратуры на время проведения досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, директор Департамента контроля над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ во время получения взятки был задержан 6 августа.

Средства чиновник требовал и получил от частного предпринимателя за выдачу лицензии на оптовую реализацию алкогольной продукции.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

Также сотрудники следственно-оперативной группы, расследующей дело о получении взятки в сумме 20 тыс. долларов должностным лицом ГНАУ, во время обыска в его квартире на жилом массиве Троещина в Киеве в личном сейфе нашли 400 тыс. долларов, происхождение которых устанавливается.