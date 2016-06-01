На Грибовичской свалке продолжают искать работника коммунального предприятия

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник отдела по связи с общественностью и СМИ в главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

"Поисковые работы продолжаются. Продолжаем поиск работника коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на Грибовичской свалке возле Львова из-под завалов удалось достать тела трех погибших спасателей.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.