На Грибовичской свалке продолжают искать работника коммунального предприятия
00:16, 01 июня 2016Общество
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Поисковые работы на Грибовичской свалке вблизи Львова продолжаются.
Поисковые работы продолжаются / facebook.com/MNS.GOV.UA
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник отдела по связи с общественностью и СМИ в главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.
"Поисковые работы продолжаются. Продолжаем поиск работника коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, на Грибовичской свалке возле Львова из-под завалов удалось достать тела трех погибших спасателей.
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.
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