В Одессе объявлены фильмы-победители международного детского кинофестиваля Next-2016.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, в конкурсной программе зарубежных полнометражных картин лучшим назван фильм Михаэлы Комитовой "11-А" (Болгария). В ленте рассказывается о непростых взаимоотношениях учительницы и учащихся элитной школы.

Как отметил председатель профессионального международного жюри Виктор Андриенко, при обсуждении фильма-победителя в этой номинации разгорелся спор. Так, кинорежиссер Виллен Новак отдавал предпочтение другому фильму - трагикомедии "4 Короля" (Германия). В ленте режиссера Терезы фон Эльц, удостоенной множества призов на международных фестивалях для детей и юношества, показаны переживания трудных подростков.

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Победителем национальной внеконкурсной программы признан фильм-кинотрилогия Ирины Правило "Мое детство".

"Относительно лучшего аматорского кино мнения взрослого и детского жюри совпали. Это снятый учениками кировоградского лицея фильм "Дети с особыми потребностями", - отметили в оргкомитете.

Победители получили призы в виде стилизованной кинохлопушки и почетные дипломы.

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Как сообщал УНИАН, международный детский кинофестиваль Next-2016 проходил в Одессе 26-28 мая.

Организаторы фестиваля – Одесская киностудия при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Одесского городского совета, Одесской областной государственной администрации.