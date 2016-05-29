Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших во время пожара в доме престарелых в селе Литочки и поручил председателю Киевской областной государственной администрации оказать помощь всем пострадавшим.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Выражаю соболезнования семьям погибших в ужасном пожаре, который произошел этой ночью в селе Литочки на Киевщине», - написал Порошенко.

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Кроме того, президент поручил председателю Киевской ОГА Максиму Мельничуку оказать необходимую помощь всем пострадавшим.

Как сообщалось, 29 мая в 03.43 в селе Литочки Броварского района на территории частного домовладения в двухэтажном здании, в котором организовано временное проживание лиц преклонного возраста, возник пожар.

Погибли 17 человек.

Подразделениями ГСЧС спасено 18 человек, из которых 5 человек с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.