В Украине пройдет самый большой урок английского языка - Порошенко

01:49, 28 мая 2016
Общество
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28 мая, в год английского, в Украине состоится крупнейший в мировой истории урок этого языка.

порошенко / Фото УНІАН

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Это прекрасная возможность показать миру, что объединенные украинцы – это великая сила, которая с легкостью способна установить рекорд Гиннеса!", - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ «Об объявлении 2016 года Годом английского языка в Украине».

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