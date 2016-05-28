В Украине пройдет самый большой урок английского языка - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Это прекрасная возможность показать миру, что объединенные украинцы – это великая сила, которая с легкостью способна установить рекорд Гиннеса!", - отметил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко подписал указ «Об объявлении 2016 года Годом английского языка в Украине».