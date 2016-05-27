В Одессе отпущенный под домашний арест россиянин-фигурант "дела 2 мая" задержан по другому обвинению

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая, Мефедов задержан по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством).

Информированный источник в прокуратуре сообщил УНИАН, что сегодня после того, как представитель обвинения предъявил Мефедову новое обвинение, подозреваемого передислоцировали из Малиновского райсуда в изолятор временного содержания.

После этого представители патриотических организаций, которые ранее перекрыли все выезды с территории райсуда, здание суда разблокировали.

Источник добавил, прокуратура обжалует сегодняшнее решение районного суда об изменении меры пресечения Мефедову.

"Несмотря на позицию государственных обвинителей о продлении меры пресечения обвиняемым в виде содержания под стражей, определением суда от 27 мая обвиняемому Мефедову, который является гражданином Российской Федерации, изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - отметили в прокуратуре.

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Процессуальным руководителем в данном производстве готовится апелляция на указанное судебное решение.

Как сообщал УНИАН, сегодня Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения подозреваемому в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года гражданину России Евгению Мефедову – с содержания под стражей на домашний арест.

Это вызвало негодование присутствующих на заседании проукраинских активистов. Лидер одесской организации «Правого сектора» Сергей Стерненко призвал соратников прибыть к зданию. Активисты заблокировали административное здание суда.