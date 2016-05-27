В Одессе отпущенный под домашний арест россиянин-фигурант "дела 2 мая" задержан по другому обвинению
В Одессе фигурант производства по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года гражданин России Евгений Мефедов, которому сегодня Малиновский райсуд города изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, задержан по другому обвинению.
Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры Одесской области Наталья Хорунжая, Мефедов задержан по ч. 2 ст. 129 (угроза убийством).
Информированный источник в прокуратуре сообщил УНИАН, что сегодня после того, как представитель обвинения предъявил Мефедову новое обвинение, подозреваемого передислоцировали из Малиновского райсуда в изолятор временного содержания.
После этого представители патриотических организаций, которые ранее перекрыли все выезды с территории райсуда, здание суда разблокировали.
Источник добавил, прокуратура обжалует сегодняшнее решение районного суда об изменении меры пресечения Мефедову.
"Несмотря на позицию государственных обвинителей о продлении меры пресечения обвиняемым в виде содержания под стражей, определением суда от 27 мая обвиняемому Мефедову, который является гражданином Российской Федерации, изменена мера пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - отметили в прокуратуре.
Читайте такжеВ полиции подвели итоги событий в Одессе в годовщину трагедии: минирования, задержания и нардепы от "Оппоблока"
Процессуальным руководителем в данном производстве готовится апелляция на указанное судебное решение.
Как сообщал УНИАН, сегодня Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения подозреваемому в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года гражданину России Евгению Мефедову – с содержания под стражей на домашний арест.
Это вызвало негодование присутствующих на заседании проукраинских активистов. Лидер одесской организации «Правого сектора» Сергей Стерненко призвал соратников прибыть к зданию. Активисты заблокировали административное здание суда.