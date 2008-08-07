В Судаке сгорели вещи и документы 39 курортников

В крымском городе Судак горели два жилых дома, в которых проживали 39 отдыхающих из разных регионов Украины, Беларуси и России.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Крыму, во время пожаров курортников в домах не было - они отдыхали на набережной.

Узнав о пожаре, отдыхающие хотели пробраться в дома, чтобы забрать свои вещи, документы и ценности. Сотрудникам МВД пришлось выставить оцепление, чтобы не допустить курортников в горящие здания.

Милиционеры всю ночь охраняли сгоревшие строения, курортники на это время были определены в один из пансионатов.

Во время пожара сгорела крыша одного дома и мансардный этаж другого. Общая площадь пожара превысила 150 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 32 сотрудника МЧС, 6 автомобилей-водовозов обеспечили бесперебойный подвоз воды.

Как выяснилось, один дом не был сдан в эксплуатацию, построен с нарушениями требований пожарной безопасности, соответственно, в нем не могли размещаться отдыхающие.

На месте пожара работает следственно-оперативная бригада сотрудников МЧС, МВД и прокуратуры. Причина пожара устанавливается.