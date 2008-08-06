Киевский музей раздал картины чиновникам, и с концами

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ просит Секретариат Президента, Кабинет Министров и Министерство культуры и туризма вернуть киевлянам девять произведений живописи, которые были ранее переданы этим учреждениям из фонда Музея истории Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЖУРАВСКИЙ заявил сегодня на брифинге, посвященном конфликту вокруг помещения по улице Институтской, 3.

“Из фондов Музея истории Киева пять картин переданы Министерству культуры и туризма, две - Секретариату Президента и еще две - Кабинету министров. Но эти произведения искусства принадлежат не чиновникам, а киевлянам, и должны быть им возвращены”, - отметил заместитель председателя КГГА.

Кроме этого, В.ЖУРАВСКИЙ обратился в Прокуратуру города Киева, чтобы она забрала из органов МВД в свое производство дело об исчезновении из фондов Музея истории Киева 111 картин. «Необходимо, наконец, выяснить: куда же делись эти картины из музея?», - заметил В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщали СМИ, в июле 2008 года во время проведения инвентаризации фондов Музея истории Киева был выявлен недостаток 111 картин на общую сумму 5 млн. грн. Как выяснилось, музей не грабили, но в соответствии с документами, экспонаты выдавались музеем чиновникам высокого уровня для украшения их кабинетов.

Вместе с тем, как отмечают работники музея, выявить местонахождение произведений живописи на сегодняшний день уже очень сложно. В частности, речь идет о произведениях С.Шишко, Г.Ткаченко, ценные иконы XIX-XX веков и тому подобное.