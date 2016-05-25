В Днепропетровске объявили войну незаконной застройке (фото)

Такое решение было принято после многочисленных жалоб жителей городскому голове.

"На Академика Вернадского – Архитектора Дольника коммунальщики начали засыпать котлован незаконного строительства. Люди ликуют. Обещал, еще когда шел в парламент. Добрался наконец. Доберусь и до остальных", – написал Борис Филатов на своей странице в Facebook.

Читайте такжеФилатов назвал возможные площадки для проведения "Евровидения" в Днепропетровске

Засыпать котлован начали еще утром. Работе коммунальщиков сначала мешали застройщики: они заблокировали проезд спецтехники на собственных авто, однако грузовикам с землей все-таки удалось попасть на территорию котлована. Сразу после этого на место застройки прибыли неизвестные – около полусотни молодых людей спортивной внешности заблокировали въезд на строительную площадку. Кто они и с какой целью там находились, мужчины не объясняли. Вскоре сотрудники полиции задержали "титушек" и доставили в Соборное районное отделение.

Котлован обещают засыпать в течение 10 дней. На это, по словам заместителя городского головы Михаила Лысенко, понадобится 8 тыс. кубометров грунта. На месте котлована планируют оборудовать спортивную площадку. С незаконными действиями застройщиков будут разбираться правоохранители.