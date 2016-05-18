Стало известно, когда Украина начнет подготовку к Евровидению-2017

Об этом рассказала заместитель главного директора Национальной телекомпании Украины Виктория Романова, передает "Громадське".

"Через три недели мы ожидаем первый визит Европейского вещательного союза в Киев. Будет первая встреча, с которой мы и начнем официальную подготовку к конкурсу", — сказала Романова.

По ее словам, во время встречи будут оговорены перечень обязательных требований и технических заданий, которые позволят начать подготовку.

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"По традиции, в течение лета организаторы должны определить место проведения конкурса. То есть у нас есть летний период, чтобы решить. И на конец лета-начало осени выйти уже с решением", — сообщила Романова.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение", который после победы Джамалы будет принимать Украина, может пройти сразу в нескольких городах.

Как сообщал УНИАН, Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.