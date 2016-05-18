Стало известно, когда Украина начнет подготовку к Евровидению-2017
Официальная подготовка к песенному конкурсу Евровидение-2017 в Украине начнется через три недели. Первоочередной задачей планируют провести конкурс среди городов.
Об этом рассказала заместитель главного директора Национальной телекомпании Украины Виктория Романова, передает "Громадське".
"Через три недели мы ожидаем первый визит Европейского вещательного союза в Киев. Будет первая встреча, с которой мы и начнем официальную подготовку к конкурсу", — сказала Романова.
По ее словам, во время встречи будут оговорены перечень обязательных требований и технических заданий, которые позволят начать подготовку.
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"По традиции, в течение лета организаторы должны определить место проведения конкурса. То есть у нас есть летний период, чтобы решить. И на конец лета-начало осени выйти уже с решением", — сообщила Романова.
Напомним, песенный конкурс "Евровидение", который после победы Джамалы будет принимать Украина, может пройти сразу в нескольких городах.
Как сообщал УНИАН, Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.