В Киеве проведут экскурсию на "законсервированную" станцию метро

Как отмечается в сообщении столичного метрополитена в Facebook, экскурсия приурочена к Дню Киева, который отмечается в эти выходные.

Чтобы попасть на экскурсию, читателям предлагают написать в комментариях, почему они хочу попасть "туда, где не останавливается метро".

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Отметим, станция Киевского метрополитена "Львовская брама", которая пока не открыта, расположена на Сырецко-Печерской линии между станциями "Золотые ворота" и "Лукьяновская". Строительство началось в середине 90-х годов прошлого века, но из-за отсутствия комплексного решения по реконструкции Львовской площади (куда должен вести выход со станции) и нехватки средств работы были заморожены.

В этом году празднование дня Киева приходится на 29 мая.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Киева оценивают стоимость строительства четвертой Подольско-Выгуровской ветки столичного метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина в 31,55 миллиарда гривен.