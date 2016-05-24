В Киеве возле метро "Левобережная" 25 мая откроется третий перехватывающий велопаркинг

Согласно сообщению пресс-службы Киевской горгосадминистрации, велопаркинг разместится по адресу ул. Раисы Окипной, 3.

Как отметили представители администрации, на велопаркинге можно бесплатно оставить велосипед под наблюдением на 12 часов, сделать небольшой ремонт, взять велосипед напрокат, купить велоаксессуары и тому подобное.

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«Цель создания такого паркинга – совместить велотранспорт с существующей транспортной сетью. Возможность проехать небольшое расстояние на велосипеде каждый день и оставить его в безопасном месте делает велосипедное движение более привлекательным для жителей отдаленных районов Киева, упрощая и сокращая продолжительность их пути на работу», – отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее директор коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артем Шамрай сообщил, что предприятие в ближайшее время обеспечит столицу велопарковками. По его словам, первые велопарковки появятся возле админзданий и в рекреационных зонах.

Аналогичные велопаркинги уже работают возле станций метро "Выставочный центр" и "Оболонь".