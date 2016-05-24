В Одессе возросло количество погибших в результате взрыва в жилом доме

Такие уточненные данные приводит управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области. В первых сообщениях с места взрыва говорилось об одном погибшем – тело 67-летнего мужчины обнаружили во время тушения пожара.

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«Во время разбора завалов спасателями обнаружено тело 90-летней женщины - хозяйки квартиры, где произошел предполагаемый взрыв», – отметили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области.

Также в результате взрыва были травмированы четверо людей, в том числе 6 летний ребенок. Все они госпитализированы в медицинские заведения города.

В результате взрыва и пожара повреждены семь квартир. В отеле «Центральный» размещены 22 человека, жилье которых находится в непригодном состоянии.