В Одессе полторы тысячи человек вышли на Мегамарш в вышиванках

Люди держат флаги Украины, черно-красные флаги и Евросоюза. У женщин на головах – венки, в колонне – много маленьких детей, большинство которых взрослые несут на руках. Впереди шествия несут большую растяжку с надписью: «Мегамарш у вишиванках. Одеса», также есть плакаты с национальной символикой крымских татар.

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Некоторые участники марша одеты не в вышиванки, а в обычную одежду с национальной патриотической символикой, в колонне также есть иностранцы.

Участники акции скандируют: «Слава - Украине, героям – слава!», «Если любишь родной край, вышиванку надевай!», «Герои не умирают!», «Одна единая, соборная Украина!», «Украина – превыше всего!», «Украина – наша мать, врагам ее не одолеть!», «Молдаванка та Пересыпь – в вышиванках вся Одесса!», «Одесса!» и т. д. В шествии участвуют молодые люди, которые несут большой барабан и периодически в него бьют в такт речевкам.

Колонна сделала остановку на Думской площади, возле здания мэрии, где участники акции исполнили популярную песню «Все буде добре» группы «Океан Эльзы».

Далее колонна проследовала по Приморскому бульвару, мимо памятника Дюку де Ришелье.

После марша у колоннады Воронцовского дворца запланированы благотворительная ярмарка и «музыкальная улица».