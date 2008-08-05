Ющенко: страховой бизнес - мощная сфера экономики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости внедрения эффективной государственной системы страхования имущества на случай стихийного бедствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на совещании в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области, посвященном координации мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что сегодня ликвидация последствий стихии осуществляется только средствами государственного бюджета, других источников финансирования нет.

Президент отметил, что в данном случае не работает система страхования, которая широко применяется во всем мире.

«В таких случаях нельзя брать все расходы на один бюджет», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что ни одна инфраструктура, находящаяся в государственной собственности и пострадавшая в результате наводнения, не была застрахована. «Мы должны изменить подходы к такой мощной сфере экономики, как страховой бизнес», - сказал Президент.