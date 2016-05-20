В Мариуполе автобус с бойцами АТО столкнулся с маршруткой, пострадали минимум 8 человек (фото)

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

«20 мая утром на перекрестке ул. Итальянская и ул. Артема столкнулись микроавтобус, в котором находились сотрудники одного из подразделений, несущих службу в зоне АТО, и маршрутное такси. Предварительно установлено, что в результате столкновения получили травмы 8 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции в 8:20.

На месте работают следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование.

В свою очередь местное издание 0629 пишет, что в результате этого ДТП пострадало 12 человек: 8 гражданских и 4 военных.

Судя по фотографиям с места происшествия, столкнулись автобус "Богдан", следовавший по маршруту №150 и автобус "И-ван", перевозивший АТОшников.

Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения города. Тяжелых травм нет.

Среди пострадавших нет детей, но есть беременная девушка с легкими травмами. С места происшествия ее увез муж.

Больше всего досталось водителю маршрутки - он госпитализирован с травмами средней тяжести.