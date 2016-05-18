В Молдове в ДТП погиб украинец

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

"По информации посольства Украины в Республике Молдова, вечером 17 мая на 10-м километре шоссе Кишинев – Леушены произошло ДТП, в результате которого пострадали граждане Украины. В результате ДТП погиб один гражданин Украины и двое граждан Молдовы. Остальные госпитализированы с травмами различной степени в больницу скорой помощи города Кишинев, где их утром 18 мая посетили консулы посольства Украины", - говорится в сообщении.

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В то же время в МИД не уточнили количества пострадавших украинцев, отметив, что госпитализированным оказана необходимая медицинская помощь, полученные травмы не представляют угрозы жизни.

Родственники граждан Украины проинформированы посольством об инциденте и планируют в течение 18 мая прибыть в Кишинев.

Причины и обстоятельства ДТП расследуются местными правоохранительными органами.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.