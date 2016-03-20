В результате ДТП со студенческим автобусом в Испании пострадали двое украинцев - МИД

Об этом представитель консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"В результате ДТП пострадало двое граждан Украины. Оба наших соотечественника сейчас находятся в больнице. Одна гражданка Украины получила тяжелые травмы, но, по оценкам врачей, угрозы ее жизни нет. Другой гражданин получил легкие телесные повреждения, и в ближайшее время ожидается, что он будет выписан из больницы", - сказал Игнатовский.

По предварительным данным, среди погибших украинцев нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошло столкновение автобуса со студентами с легковым автомобилем.

В автобусе ехали студенты, большинство из которых иностранные, прибывшие в Испанию по европейской программе студенческих обменов "Эрасмус".

По уточненным данным, в результате аварии погибли 13 человек, еще 43 получили травмы.