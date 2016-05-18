На Кировоградщине задержали на взятке мэра Гайворона (фото)

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, городской голова Гайворона требовал за содействие в выделении земельного участка от представителя предприятия 5 тысяч долларов. Во время получения части взятки в сумме 2 тысяч долларов он был задержан. Предмет неправомерной выгоды изъят.

Читайте такжеМэра Вышгорода выпустили из СИЗО под залог: говорит, что не ожидал такого (видео)

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры західу.

Досудебное расследование продолжается.

Мэром Гайворона является Роман Волуйко, избранный от "Батькивщины".