На Кировоградщине задержали на взятке мэра Гайворона (фото)
10:29, 18 мая 2016Общество
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В Кировоградской области военная прокуратура задержала городского голову Гайворона за взятку в 2 тысячи долларов.
Мэра Гайворона задержали на взятке / vppdr.gp.gov.ua
Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины, городской голова Гайворона требовал за содействие в выделении земельного участка от представителя предприятия 5 тысяч долларов. Во время получения части взятки в сумме 2 тысяч долларов он был задержан. Предмет неправомерной выгоды изъят.
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Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры західу.
Досудебное расследование продолжается.
Мэром Гайворона является Роман Волуйко, избранный от "Батькивщины".
vppdr.gp.gov.ua
Мэра Гайворона задержали на взятке / npu.gov.ua
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