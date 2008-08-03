Водители подрались с пикетчиками на трассе Симферополь - Ялта (фото)

Участники акции протеста против несанкционированной застройки и рейдерства в Алупке перегородили автомобильную трассу Симферополь-Ялта в Алупке, в воскресенье, 3 августа. В ходе акции протеста произошла драка: водители пытались проехать через толпу, и этим вызывали гнев протестующих, которые, в свою очередь, решили проучить водителей.

Фото Алексея Сувирова / УНИАН