Глава Киевской ОГА и посол США обсудили вопросы инвестиций

Вопросы сотрудничества в сфере инвестиций стали предметом переговоров, которые провела глава Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО с послом США в Украине Уильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу облгосадминистрации, в ходе встречи В.Ульянченко ознакомила руководителя дипмиссии США в Украине с основными инвестиционными проектами на Киевщине. В частности, речь шла о возможном участии американских инвесторов в создании предприятий аграрного сектора, строительстве грузового авиационного терминала, торгово-развлекательного центра.

Стороны также обсудили вопрос развития политической ситуации в Украине в контексте формирования нового правительства.

По предварительным данным, общий объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в Киевской области за I полугодие 2006 года составлял 736,6 млн. долл. США, что на 37,5% больше соответствующего периода в прошлом году. По объему иностранных инвестиций область заняла третье место среди регионов страны (5,7% общего объема инвестиций в Украину).

В частности, инвестиции из Нидерландов составляли 45%, Соединенного Королевства - 14%, Соединенных Штатов Америки - 8%, Польши - 6%, Дании - 4%, Германии - 4%, Панамы - 2,5% и Российской Федерации - 1,5%.

В региональной структуре за I квартал 2006 года иностранных инвестиций в экономику области наибольшая доля приходилась на такие районы, как Броварской - 30,3 млн. дол., Обуховский, - 12,4 млн. дол., Вышгородский - 7,3 млн. дол., Киево-Святошинский, - 0,79 млн. дол., Мироновский, - 0,11 млн. дол., Кагарлыцкий - 0,2 млн. долл.; а также города Бровары - 4,9 млн. дол., Борисполь - 0,94 млн. долл., Васильков - 0,98 млн. долл.

Наибольший прирост иностранного капитала за I кв. наблюдался в Броварском, Обуховском, Вышгородском районах и в городе Бровары.