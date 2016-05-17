"Мы можем быть там, где нужны": Аваков показал мотивирующие видео о сотрудничестве с полицией

Эти видео министр внутренних дел разместил на своей странице в Twitter.

"Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!" - говорится в описании к роликам.

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Аваков отметил, все видео сделаны при поддержке посольства США в Украине.

Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!

**3 ~ видео сделано при поддержке @USEmbassyKyivpic.twitter.com/ALYezj0wkv — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016

Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!

**2 ~ видео сделано при поддержке @USEmbassyKyivpic.twitter.com/GTP7OGnqy8 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016 Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!

**1 ~ видео сделано при поддержке @USEmbassyKyivpic.twitter.com/0IeUEm3yFB — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016

Как сообщал УНИАН, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Згуладзе приняла решение покинуть должность первого заместителя министра внутренних дел.

Она будет продолжать реформу правоохранительной системы на должности руководителя специально созданной группы советников министра внутренних дел.