"Мы можем быть там, где нужны": Аваков показал мотивирующие видео о сотрудничестве с полицией

18:06, 17 мая 2016
Общество
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Глава МВД Арсен Аваков показал серию социальных роликов, в которых украинцев призывают сотрудничать с полицией.

полиция патруль / Фото УНИАН

Эти видео министр внутренних дел разместил на своей странице в Twitter.

"Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!" - говорится в описании к роликам.

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Аваков отметил, все видео сделаны при поддержке посольства США в Украине.

Как сообщал УНИАН, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Згуладзе приняла решение покинуть должность первого заместителя министра внутренних дел.

Она будет продолжать реформу правоохранительной системы на должности руководителя специально созданной группы советников министра внутренних дел.

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