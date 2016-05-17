"Мы можем быть там, где нужны": Аваков показал мотивирующие видео о сотрудничестве с полицией
Глава МВД Арсен Аваков показал серию социальных роликов, в которых украинцев призывают сотрудничать с полицией.
Эти видео министр внутренних дел разместил на своей странице в Twitter.
"Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!" - говорится в описании к роликам.
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Аваков отметил, все видео сделаны при поддержке посольства США в Украине.
Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016
**3 ~ видео сделано при поддержке @USEmbassyKyivpic.twitter.com/ALYezj0wkv
Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016
**2 ~ видео сделано при поддержке @USEmbassyKyivpic.twitter.com/GTP7OGnqy8
Безопасность наших городов - это работа полиции и неравнодушие населения!— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 17, 2016
**1 ~ видео сделано при поддержке @USEmbassyKyivpic.twitter.com/0IeUEm3yFB
Как сообщал УНИАН, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Згуладзе приняла решение покинуть должность первого заместителя министра внутренних дел.
Она будет продолжать реформу правоохранительной системы на должности руководителя специально созданной группы советников министра внутренних дел.