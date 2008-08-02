Сегодня строго-настрого запрещается купаться - день пророка Ильи

Сегодня, 2 августа православные христиане празднуют День памяти святого пророка Ильи, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета.

Пророки - Божьи посланники. Их речи начинаются со слов: "Так говорит Господь". Бог призывал пророков, чтобы сообщить им о Своих намерениях и передать через них откровения, предназначенные всем людям.

В церквях в этот День совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка.

В народе говорят, что в Ильин день нельзя купаться. Если 1 августа это не рекомендовалось, то 2-го запрещалось строго-настрого. Этот запрет объяснялся так: Илья-пророк ездит на конях по небу; от быстрого бега в Ильин день одна из лошадей теряет подкову, которая падает в воду, и вода сразу становится холодной.

А под конец Ильина дня наступала так называемая воробьиная ночь. Считалось, что она чревата грозой, от которой испуганные птицы начинают метаться, вспархивать, натыкаться на разные предметы и падать наземь. После же дня пророка Ильи светлая часть суток начинает стремительно убывать.

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