Авария дельтаплана на украинско-польской границе: погибший пилот оказался жителем Львовщины

16:28, 16 мая 2016
Общество
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Пограничники установили личность погибшего в Польше пилота мотодельтаплана.

пограничники / dpsu.gov.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

"Удалось в сжатые сроки установить личность погибшего в Польше пилота мотодельтаплана. Им оказался 36-летний житель Львовщины", - отметили пограничники.

Кроме того, установлено и возможное место взлета летательного аппарата: это один из заброшенных аэродромов во Львовской области.

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Сейчас устанавливаются лица, причастные к данному событию.

Ранее УНИАН сообщал, что польские пограничники нашли рядом с украинской границей дельтаплан и тело мужчины.

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