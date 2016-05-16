Авария дельтаплана на украинско-польской границе: погибший пилот оказался жителем Львовщины
16:28, 16 мая 2016Общество
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Пограничники установили личность погибшего в Польше пилота мотодельтаплана.
Пограничники установили личность погибшего / dpsu.gov.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.
"Удалось в сжатые сроки установить личность погибшего в Польше пилота мотодельтаплана. Им оказался 36-летний житель Львовщины", - отметили пограничники.
Кроме того, установлено и возможное место взлета летательного аппарата: это один из заброшенных аэродромов во Львовской области.
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Сейчас устанавливаются лица, причастные к данному событию.
Ранее УНИАН сообщал, что польские пограничники нашли рядом с украинской границей дельтаплан и тело мужчины.
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