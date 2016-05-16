Польские пограничники нашли рядом с украинской границей дельтаплан и тело мужчины
В рамках достигнутых договоренностей по совместному выполнению задач по охране государственной границы, Госпогранслужба Украины получила от польских коллег информацию об обнаружении примерно в 40 км напротив участка границы в пределах Львовской области мотодельтаплана, который потерпел крушение.
Предварительно установлено, что авария произошла в ночь с 11 на 12 мая. Возле летательного аппарата обнаружены труп мужчины и мобильный телефон.
Об этом пишет на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Наличие у мужчины карточек украинского мобильного оператора позволяет предположить, что данный дельтаплан незаконно пересек границу из Украины в Польшу", - написал он.
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По имеющейся информации Госпогранслужба начала проверку факта возможного нарушения государственной границы Украины, установление личности погибшего и других обстоятельств. Проинформированы заинтересованные правоохранительные органы Украины.