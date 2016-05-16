Польские пограничники нашли рядом с украинской границей дельтаплан и тело мужчины

Предварительно установлено, что авария произошла в ночь с 11 на 12 мая. Возле летательного аппарата обнаружены труп мужчины и мобильный телефон.

Об этом пишет на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Наличие у мужчины карточек украинского мобильного оператора позволяет предположить, что данный дельтаплан незаконно пересек границу из Украины в Польшу", - написал он.

Читайте такжеГоспогранслужба расследует контрабанду сигарет в Словакию 9 сотрудниками

По имеющейся информации Госпогранслужба начала проверку факта возможного нарушения государственной границы Украины, установление личности погибшего и других обстоятельств. Проинформированы заинтересованные правоохранительные органы Украины.