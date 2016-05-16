Польские пограничники нашли рядом с украинской границей дельтаплан и тело мужчины

13:03, 16 мая 2016
Общество
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В рамках достигнутых договоренностей по совместному выполнению задач по охране государственной границы, Госпогранслужба Украины получила от польских коллег информацию об обнаружении примерно в 40 км напротив участка границы в пределах Львовской области мотодельтаплана, который потерпел крушение.

dpsu.gov.ua

Предварительно установлено, что авария произошла в ночь с 11 на 12 мая. Возле летательного аппарата обнаружены труп мужчины и мобильный телефон.

Об этом пишет на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Наличие у мужчины карточек украинского мобильного оператора позволяет предположить, что данный дельтаплан незаконно пересек границу из Украины в Польшу", - написал он.

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По имеющейся информации Госпогранслужба начала проверку факта возможного нарушения государственной границы Украины, установление личности погибшего и других обстоятельств. Проинформированы заинтересованные правоохранительные органы Украины.

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