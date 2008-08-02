Из-за сброса воды Дубоссарской ГЭС подтоплена дорога “Одесса-Рени”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на внеочередном заседании Кабмина сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА. (Дубоссарская ГЭС расположена в Молдове на нижнем участке р. Днестр – УНИАН).

«Дубоссарская ГЭС произвела сброс воды сегодня утром, и вода поднялась ниже по течению, и через дорогу “Одесса-Рени” течет вода», - сказал В.ШАНДРА.

Он сообщил, что принято решение перекопать несколько путепроводов, чтобы снизить уровень воды. Как добавил министр, в Молдове и Приднестровье в последние дни прошли сильные дожди, и этот сброс воды может нести угрозу подтапливания в этих регионах.

В.ШАНДРА подчеркнул, что в МЧС готовы к отселению 8 тыс. человек в Одесской области, если будет угроза подтопления. В то же время он заверил, что делается все возможное, чтобы уровень грунтовых вод не поднялся.