Министр культуры удалил пост в Facebook про "народную артистку" Джамалу

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Ирина Подоляк.

"Вы знаете, что вселяет надежду? Я вам скажу. Вот час назад появился пост от Евгения Нищука, относительно возможной инициативы Минкульта присвоить Джамале звание Народной артистки Украины, Однако, после комментариев, которые были негативны, аргументированными и мотивированными, он этот пост убрал, что свидетельствует о том, что сознание понемногу возвращается в Минкульт, что не может не радовать", - написала Подоляк.

Она также добавила, что "систему наград надо реформировать", и соответствующий законопроект уже зарегистрирован.

Как сообщал УНИАН, ранее министр культуры Евгений Нищук сообщил, что певица Джамала получит звание народной артистки Украины.

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«Уже переговорили с коллегами, готовим документы от Минкультуры на получение Джамалой звания - Народная артистка. Потому что, кто бы как не относился к таким наградам, а это небольшой комплимент от государства, символическая, но приятная благодарность!», - написал он на своей странице в соцсети.

Джамала одержала победу на конкурсе "Евровидение-2016", который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.