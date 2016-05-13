Судья Житомирского райсуда получила 5 лет за взятку в 2,4 тысячи долларов

Как сообщили УНИАН в Погребищенском районном суде Винницкой области, недавно этот суд вынес приговор судье Житомирского райсуда по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (в редакции закона, действовавшего на время совершения преступления - УНИАН).

Как отмечается в сообщении, указанным судом первой инстанции судью приговорили за получение взятки служебным лицом, которое занимает ответственное положение, соединенное с вымогательством этой взятки.

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Приговором суда виновной назначено наказание лишением свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства по осуществлению правосудия на 2 года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. На основании ст.54 УКУ судью также лишили 3 квалификационного класса судьи.

18 мая 2010 года в служебном кабинете по улице Щорса, 92 в Житомире этой судье была передана вторая часть взятки в 1000 долларов США за принятие решения об удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью. Сразу после получения последней части взятки судья была задержана сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области. Всего судья получила в качестве взятки 2400 долларов США за принятие решения в пользу одной из сторон.

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