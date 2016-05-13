Обвинение просит для экс-директора Львовского бронетанкового завода условный срок

Как сообщает Zaxid.net, на судебных прениях военный прокурор попросил суд признать обвиняемого Остапца виновным и дать ему условный срок.

Прокурор Василий Шимко в обвинительной речи ссылался на искреннее раскаяние подозреваемого и его сотрудничество со следствием. «В ходе судебного следствия несколько изменились обстоятельства – не подтвердились обстоятельства совершения Остапцом преступления. Я не могу знать, откуда у него в квартире взялось 2 миллиона гривен, я прокомментировать не могу», – рассказал военный прокурор Василий Шимко.

Во время судебного разбирательства в зале присутствовали активисты, которые насобирали горсть копеек и бросили им в военного прокурора во время речи. Василий Шимко не смог объяснить таких действий людей.

«Такие жесты активистов мне непонятны. Видимо, они исходили из каких-то своих субъективных соображений», – пояснил военный прокурор.

Сам Остапец признал на суде свою вину и объяснил недостачу 2 миллионов гривень халатностью.

«Это была служебная халатность. Я не мог что-то умышленно сделать, не мог знать о деятельности ЧП «Пацифик-2» из-за того, что имел очень много другой работы на заводе. Искренне каюсь, содействовал следствию», - сказал он.

Представитель бронетанкового завода на суде Юрий Вавринюк в свою очередь заявил, что Остапец не возместил ущерб предприятию.

Хищения на бронетанковом заводе обнаружили 1 октября прошлого года. В квартире Остапца следователи военной прокуратуры нашли наличность в размере 2 миллиона гривень. Следствие считало, что эти средства предназначались на ремонт военной техники для фронта, а чиновник их якобы присвоил.