Портнов рассказал о вилле в Дубаи, на которой заметили экс-генпрокурора Ярему

Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема был замечен на вилле в отеле Jumeirah Dar Al Masyaf. Об этом в своем Facebook пишет украинский политик и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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"Прямо сейчас приглашаю всех желающих бесплатно отдохнуть на одной из самых дорогих вилл в отеле JUMEIRAH DAR AL MASYAF в Дубаи, в которой вчера со свитой незаметно поселился бывший Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема", - пишет Портнов.

Он добавил, что стоимость виллы в этом отеле колеблется от двух до семи тысяч долларов в сутки.

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Напомним, Виталий Ярема написал заявление об отставке после критики в Верховной Раде, в частности, и от "Блока Петра Порошенко", в феврале 2015 года. После него ГПУ возглавил Виктор Шокин.