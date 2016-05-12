"Дайте справку, как у Труханова": Одесситы пикетировали консульство РФ из-за спора о гражданстве мэра (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на Гагаринском плато, возле здания консульства, собрались несколько десятков человек - представители акций протеста против Труханова, которые порядка месяца проходят возле здания Одесского горсовета.

Участники акции пришли с украинскими флагами и плакатами: «Отзовите агента ФСБ Труханова», «Дайте справку, что я – не агент ФСБ», «Дайте справку, как у Труханова», «Дайте справку, что я не люблю Путлера», «Труханов как никогда был близок к провалу», «Рос. паспорт у меня уже есть: теперь хочу быть мэром Одессы» и пр.

При помощи громкоговорителя они озвучили свои требования. В частности, коверкая слова (имитируя произношение гитлеровцев, говорящих на русском языке в годы Второй мировой войны) они требовали, чтобы «Труханова забрали из Одессы», заявляли, что «Труханов есть русский паспорт», «Труханов – капут!», «Труханов есть русиш оккупант» и т.д.

Данные заявления прерывались музыкой.

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Пикетчики также повесили табличку с надписью «Дайте справку как у Труханова» на ворота консульства. Белой краской перед зданием консульства на проезжей части, они написали: «ФСБ» и нарисовали стрелку, указывающую на вход в дипломатическое представительство.

Как пояснил УНИАН один из участников пикета Михаил Голубев, данная акция носит «абсурдный характер, как и заявления Труханова о том, что он получил из генконсульства справку о том, что не является гражданином России».

«Поэтому свою акцию мы назвали «Дайте справку как у Труханова», - сказал Голубев.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля руководители Одесской ОГА обратились к президенту Украины и руководству правоохранительных ведомств с просьбой безотлагательно проверить информацию о наличии российского гражданства у Труханова, которую 4 апреля распространили ряд СМИ. Также сообщалось о якобы участии мэра, непосредственно и через аффилированных лиц, в создании офшорных компаний на территории Панамы и Британских Виргинских островов, которые в последние годы выполняли ремонтные и другие работы за счет средств бюджета Одессы. Труханов данные обвинения опровергает.

15 апреля экс-депутат Верховной Рады нынешнего созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов, подтверждающие российское гражданство мэра Одессы и наличие у него сразу двух паспортов - с регистрацией в Дагестане и в Московской области.

27 апреля, перед началом сессии Одесского горсовета Труханов заявил, что получил ответ из генерального консульства РФ в Одессе о том, что не является гражданином России и «не обращался за получением гражданства».