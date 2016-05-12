В Харьковщине мужчина погиб, разбирая старый артснаряд

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, 11 мая в 18:45 в Лозовской отдел полиции поступила информация от фельдшера скорой помощи о том, что около 18:10 во дворе домовладения от взрыва неизвестного предмета погиб 55-летний мужчина.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела и эксперты. Во время осмотра изъят артиллерийский снаряд калибра 125 мм, два фрагмента разобранного артиллерийского снаряда, его обломки, фрагменты электрической дрели. По предварительным данным взорвавшийся снаряд был времен Второй мировой войны.

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Изъятое направлено на исследование. По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 264 УК (халатное хранение огнестрельного оружия или боеприпасов).

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.