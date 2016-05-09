В Харькове жизни раненого правоохранителя ничего не угрожает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга на месте происшествия сообщила начальник отдела связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

По ее словам, информация о получении полицейским пулевого ранения не подтверждается.

«Скорее всего, это был удар каким-то тяжелым предметом. Возможно, это кастет. По последней информации, поступившей из больницы его жизни ничего не угрожает», - сказала Дубовик. По ее сведениям, работники полиции около 17.00 во время патрулирования увидели в районе перекрестка улицы Сумской и Ярослава Мудрого автомобиль, который проходил по ориентированию. Когда полицейские подошли к авто, то они увидели в открытое окно оружие. После этого произошел конфликт между правоохранителями и людьми, которые были в автомобиле.

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Дубовик отметила, что по предварительной информации огонь в воздух открыли правоохранители. По факту происшествия открыто уголовное производство по двум статьям - препятствование работе правоохранительных органов и превышение служебных полномочий самими правоохранителями. Она отметила, что соответствующая квалификация обусловлена необходимостью всестороннего изучения доказательств и объективного следствия.

Дубовик подчеркнула, что в настоящее время никто не задержан. Сейчас правоохранители будут исследовать автомобиль, на котором передвигались участники конфликта.

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Как сообщал УНИАН, в Харькове во время столкновений возле Мемориала Славы пострадал полицейский. Во время попытки разнять участников конфликта подполковнику полиции пришелся в лицо удар древком флага. Вследствие этого у мужчины был разбит нос и поцарапан подбородок.