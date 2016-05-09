В ходе массовых акций в Днепропетровске полиция задержала 7 человек

Об этом сообщается на сайте главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным полиции, всего в праздничных маршах и митингах приняли участие более 6 тыс. человек.

"При осмотре 7 подозрительных участников мероприятий полицейские обнаружили у них электрошокер, газовый пистолет, переделанный в травматический, 2 ножа и газовый баллончик. Все нарушители общественного порядка доставлены в Бабушкинское отделение полиции города Днепропетровск", - говорится в сообщении.

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Кроме того, полиция во время осмотра территорий, на которой проходили массовые мероприятия, обнаружила гранату РГД-5, которая находилась в пакете.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ходе массовых акций 9 мая также были задержаны семь человек.