В ходе массовых акций в Днепропетровске полиция задержала 7 человек
Полиция Днепропетровска в ходе массовых мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы над нацизмом во Второй мировой войне, задержала семь человек за нарушение порядка.
Об этом сообщается на сайте главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
По данным полиции, всего в праздничных маршах и митингах приняли участие более 6 тыс. человек.
"При осмотре 7 подозрительных участников мероприятий полицейские обнаружили у них электрошокер, газовый пистолет, переделанный в травматический, 2 ножа и газовый баллончик. Все нарушители общественного порядка доставлены в Бабушкинское отделение полиции города Днепропетровск", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Киеве на Площади Славы произошла словесная перепалка между группой граждан и депутатами Шуфричем и Новинским
Кроме того, полиция во время осмотра территорий, на которой проходили массовые мероприятия, обнаружила гранату РГД-5, которая находилась в пакете.
Как сообщал УНИАН, в Одессе в ходе массовых акций 9 мая также были задержаны семь человек.