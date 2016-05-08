В Стокгольме открыли выставку костюмов участников Евровидения. Один из самых популярных - наряд Сердючки
13:37, 08 мая 2016Общество
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К 61-летию Евровидения в Стокгольме открыли выставку костюмов участников песенного конкурса за все годы.
Костюм Сердючки очень популярен среди посетителей / скриншот с записи
"Добрый вечер, Европа" – так назвали экспозицию, которую разместили в музее группы АВВА, говорится в сообщении на сайте конкурса.
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Экспозиция содержит сотни сценических нарядов участников шоу за разные годы. Больше всего внимание посетителей привлекают костюмы, в которых покоряли Европу победительница конкурса в 2014 году Кончита Вурст, а также роскошное платье Селин Дион, наряд Джонни Логан и экстравагантный костюм Верки Сердючки.
В еще одном зале фаны Евровидения могут слушать песни, которые звучали на шоу в разные годы.
Напомним, в этом году Украину на конкурсе в Стокгольме представляет Джамала.
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