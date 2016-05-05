В Беларуси бойца "Правого сектора" приговорили к 5 годам

Об этом сообщает БЕЛТА.

Аватаров признан виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства и перемещении через таможенную границу взрывного устройства, совершенном с сокрытием от таможенного контроля.

Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества.

Читайте такжеГенпрокурор России рассказал о "попытках "Правого сектора" организовать госпереворот в РФ

Аватаров родился в Новополоцке в 1987 году. Он холост, на момент задержания осенью 2015 года нигде не работал и ранее судим не был. В последнее время жил в Донецкой области Украины.

Его задержали в ночь с 25 на 26 ноября на железнодорожном вокзале в Минске. На Аватарове был бронежилет. Кроме того, при себе у молодого человека нашли справку об участии в антитеррористической операции, выданную от имени командира одной из структур "Правого сектора", маску с прорезями для глаз, два паспорта и самодельное взрывное устройство. Позже ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.228 (контрабанда) и ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Беларуси.